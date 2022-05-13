Новый Honda CR-V рассекретили до премьеры

Официальная дата презентации кроссовера нового поколения пока не объявлена

Премьера нового Honda CR-V ожидалась в 2021 году. Но смена поколения задержалась, хотя предыдущие пять поколений кроссовера выходили с интервалом в пять лет. Актуальный «пятый» CR-V встал на конвейер 2016 году. По всей вероятности, премьера кроссовера следующей генерации не за горами, но фото новинки уже «слили» в сеть. Возможностью рассмотреть внешность еще непредставленной модели мы обязаны китайскому сертификационному органу.

Судя по фото, смена поколений принесла Honda CR-V более узкие фары и боковые зеркала заднего вида на ножках. Колесная база кроссовера увеличилась на 40 мм, до 2701 мм, что отразилось на габаритах. Согласно данным из китайского сертификата, в длину «шестой» CR-V достигает 4703 мм (+82 мм), в ширину — 1866 мм (+11 мм), в высоту — 1680 мм (+1 мм).

Также в новом поколении расширена география трехрядной модификации CR-V. Ранее кроссовер с семиместным салоном предлагали только в странах Юго-Восточной Азии. Теперь эта опция появится и на других рынках.

Подробной технической информации о новом Honda CR-V на данный момент нет. Известно, что в Китае кроссовер предложат с 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 193 л.с. Таким же мотором комплектуют модель нынешнего, пятого поколения.