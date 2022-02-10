Hyundai Accent 2023 вышел на зимние тесты

Покрытый камуфляжем прототип седана нового поколения заметили на дорогах общего пользования

Hyundai вывела на тесты новое поколение Accent. О внешности седана пока судить рано. Рассмотреть кузов более детально мешает слой камуфляжа. Однако, если присмотреться, автомобиль на снимках напоминает старшего брата — Elantra седьмого поколения. На схожесть с ним намекают широкая радиаторная решетка, переходящая в низко посаженные фары, угловатый передний бампер.

Как видно на фото, у нового Accent обтекаемый кузов с заниженной поясной линией и «заваленные» задние стойки, как у Elantra. Несмотря на то, что задняя часть автомобиля сильно замаскирована, можно с уверенностью сказать, что новому седану достанутся другие задние фонари и крышка багажника. В целом дизайн новинки выглядит менее агрессивным по сравнению все с той же Элантра.

Технической информации о новом Акценте пока нет. По некоторым данным, автомобиль предложат с 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, работающими по схеме «мягкий гибрид».

Дата официальной премьеры Hyundai Accent нового поколения не озвучена. Нет информации и о сроках выхода седана на рынок.