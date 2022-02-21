Новый Lexus LX повторил подвиг Land Cruiser 300

Очередь из покупателей растянулась на четыре года

Новый рамный внедорожник Lexus LX поступил в продажу 12 января 2022 года. С этого момента прошло не так уж и много времени, а очередь из желающих стать владельцем автомобиля растянулась на четыре года. Внедорожник доступен в нескольких версиях — LX600, LX600 Executive и LX600 Offroad. Его стоимость колеблется от 108 715 до 156 550 долларов.

Несмотря на столь внушительный ценник, спрос на автомобиль превысил предложение. Такая история была и с Toyota Land Cruiser 300. Отгрузку последнего покупатели из Японии вынуждены ждать столько же.

По некоторым данным, сроки ожидания нового рамного внедорожника могут немного сократиться. Lexus и Toyota намерены направить все силы на выпуск популярных, пользующихся спросом моделей. При этом марки учитывают нехватку микрочипов и комплектующих, с которой столкнулись все автопроизводители.