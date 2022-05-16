Новый Peugeot 408 — четырехдверный кузов и скромный салон

Официальная премьера седана нового поколения ожидается в ближайшие недели

Китайское издание Autohome опубликовало шпионские фото седана Peugeot 408 нового поколения для местного рынка. Внешне новый «китайский четыреста восьмой» практически полностью повторяет глобальную версию Peugeot 308. У него такая же безрамочная радиаторная решетка с новым логотипом и передняя оптика с «клыкастыми» дневными ходовыми огнями.

К сожалению, единственное фото не позволяет рассмотреть новый седан со всех сторон. Технической информации о новинке нет. По предварительным данным, в основе модели лежит переднеприводная модульная архитектура EMP2.

Куда скромнее, чем у европейского «триста восьмого» оформлен и салон. На передней панели — обычный прямоугольный тачскрин. Тогда как «европейцу» положен сенсорный трапециевидный дисплей с «рояльными» клавишами. Проще оформлен и центральный тоннель, хотя традиционный фиксируемый селектор переключения коробки передач сохранился. Также «китайский» Peugeot 408 получил фирменную приборную панель и двухспицевое рулевое колесо, как и остальные представители семейства.

Больше информации о «китайском» седане Peugeot 408 станет известно в ближайшие недели. По инсайдерской информации, за пределами Китая он не появится. Для европейского рынка на базе Peugeot 308 построят купеобразный кроссовер.