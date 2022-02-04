Новый Volvo XC40 застукали без камуфляжа (фото)

Представят обновленный кроссовер в ближайшее время

В прошлом году компания Volvo презентовала электрическую версию кроссовера XC40 с приставкой Recharge в названии. Теперь пришла очередь планового обновления топливной версии модели. Прототип новинки без малейшего камуфляжа заметили на одной из стоянок в столице Швеции.

Обновленный кроссовер практически не отличается от актуальной версии. Он получил модернизированную оптику, которой немного изменили форму и графику, переработанный передний бампер и другой по форме спойлер на крыше (теперь он не гладкий, а разделен на три секции). Также автомобилю достались колесные диски с иным дизайном.

Салон рестайлингового кроссовера не попал на фото. Однако по данным инсайдеров, здесь не предвидится изменений, так как модель довольно свежая. Возможно, производитель немного расширит список систем помощи водителю и предложит новые варианты отделки. Под капотом также не ожидается кардинальных перемен. XC40 получит ту же моторную гамму, которая включает трехцилиндровые бензиновые двигатели. Дебют состоится в ближайшее время.