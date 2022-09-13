Pagani представила впечатляющий гиперкар с 864-сильным мотором (фото)

Итальянская компания Pagani Automobili представила долгожданную новинку – гиперкар Utopia. Он станет преемником Huayra.

Внешность двухместного среднемоторного гиперкара выполнена в ретро-стиле, присущего другим моделям марки. У него покатый кузов со смещенной вперед пассажирской капсулой, приподнятые задние крылья и оригинальное исполнение кормы. Также Utopia получила круглые фары, фирменную выхлопную системы с четырьмя патрубками, напоминающими реактивную турбину, и поднимающиеся вверх двери.

Интерьер, выполненный в стиле барокко, выглядит узнаваемо. Несмотря на то, что здесь больше аналоговых приборов, чем цифровых, он не смотрится устаревшим. В оснащение авто вошел большой сенсорный экран, который находится между спидометром и тахометром, рулевое колесо с плоским дном и хромированный рычаг коробки передач с открытым механизмом. В отделке использована высококлассная кожа.

Как и Huyara, гиперкар Utopia получил 6,0-литровому битурбированный двигатель V12 от Mercedes-AMG. Он был перенастроен и теперь выдает 864 л.с. мощности и 1100 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 7-ступенчатым «‎автоматом»‎ или «механикой»‎ Xtrac. Первая партия купе составила 99 экземпляров. Несмотря на стоимость в 2,15 млн долларов за единицу он был распродан еще до презентации гиперкара.