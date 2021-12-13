"Пожмашина" показала в работе насос нового поколения (видео)

На известном украинском предприятии «Пожмашина» разработали противопожарный насос нового поколения EN 1028-1 FPN 10-3000, который соответствует действующим европейским стандартам. Это еще раз доказывает, что отечественные заводы имеют и реализовывают не только производственный, но и научный потенциал. Это позволяет внедрять на рынки других стран конкурентоспособные товары, сообщается на официальной страничке «Пожмашина» в Фейсбук.

В пятницу состоялась официальная презентация насоса представителям ГСЧС Украины, в ходе которой были проверены все этапы его работы с забором воды из открытого водоема, с фиксацией параметров.

Новая модель насоса осуществляет номинальную подачу 3000 литров в минуту, предельное давление составляет 1,7 Мпа (17 бар). Наибольшая геометрическая высота всасывания – 7,5 м. Здесь установлены два нагнетательных патрубка диаметром 80 мм, а также один всасывающий патрубок диаметром 125 мм.

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