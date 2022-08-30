Производитель дизельных грузовиков бросил вызов Tesla

Концерн Dayun Group представил четыре электрических «легковушки»

Китайский конгломерат Dayun Group, выпускающий через свои дочерние компании мотоциклы, тяжелые и легкие грузовики, начал освоение электромобильного сегмента рынка. Производством «батарейных легковушек» под крылом концерна займется бренд Yuanhang. Прототипы первых четырех моделей марки — седанов Y6 и Y7 и полноразмерных кроссоверов H8 и H9 — уже представлены.

Они построенные на новой модульной платформе, разработанной Dayun совместно с Bosch и унифицированы по агрегатам. Все прототипы полноприводные (по одному мотору на оси). Отдача силовой установки — 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Подвеска на пневмобаллонах, которые раздуваясь, заполняют пружины изнутри, делая их более упругими. Емкость литий-ионной батареи, обеспечивающей пробег 800 без подзарядки, не уточняется. Зато заявлено, что в дальнейшем электромобили предложат с твердотельными аккумуляторами, которые позволят увеличить запас хода до 1000 км.

Экстерьеры будущих электромобилей Yuanhang выдержаны в едином стиле. Никаких излишеств и вычурных линий. Все предельно просто и динамично. Седаны Y6 и Y7 отдаленно напоминают Tesla Model S, тогда как кроссоверы более оригинальны.

Во время презентации китайцы раскрыли только часть информации о линейке Yuanhang. В частности озвучены габариты моделей. Так габаритная длина Yuanhang Y7 составляет 5260 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1490 мм, колесная база — 3128 мм. Из внешних особенностей седана отмечены безрамочные двери: передние — типа «ножницы», задние — обычные на петлях.

Yuanhang Y6 / Yuanhang Y6

Габариты седана Y6 — 5270 х 2000 х 1500 мм при колесной базе 3130 мм. В салоне обещаны четыре отдельных кресла повышенной комфортности.

Yuanhang H8 / Yuanhang H8

Кроссовер Yuanhang H8 достигает 5230 мм в длину, 2015 мм — в ширину, 1760 мм — в высоту. Размер колесной базы — 3126 мм. Габариты Yuanhang H9 — 5220 х 2015 х 1760 мм. Расстояние между осями — 3125 мм.

Yuanhang H9 / Yuanhang H9

Все автомобили получили 17,38-дюймовую мультимедийную систему, аудиокомплекс премиум-класса с 19 динамиками и проекционный дисплей диагональю 70 дюймов. Предварительная стоимость электромобилей Yuanhang — от 300 до 600 тысяч юаней (43 400 — 86 800 долларов).