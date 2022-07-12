Раскрыта внешность новой «зажигалки» Honda Civic Type R
Motor1 опубликовал изображения предстоящего Honda Civic Type R, созданные штатным художником издания. Официальная премьера «заряженного» хэтчбека нового поколения ожидается 20 июля, но в компании не спешат раскрывать внешность «зажигалки». До этого момента Honda публиковала только снимки прототипов с прошлогодних ходовых испытаний.
По мнению автора, внешность следующего Civic Type R будет менее агрессивной. В частности, автомобиль лишится фальшивых вентиляционных отверстий, а антикрыло будет не таким массивным. Тройная выпускная система сохранится, но центральный патрубок останется по-прежнему широким, тогда как боковые уменьшат.
По предварительным данным хэтчбек предложат в пяти оттенках на выбор: Boost Blue Pearl, Crystal Black Pearl, Rallye Red, Sonic Gray Pearl и Championship White. При этом цветовой вариант отделки салона только один — черно-красный.
Известно, что следующий Honda Civic Type R станет последней не электрифицированной моделью марки на европейском рынке. Ожидается, что «горячий» хэтчбек укомплектуют актуальным четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом, но отдачу увеличат до 320 л.с. Работать он будет в паре с механической коробкой передач.
Более подробная информация о новинке появится во время официальной премьеры. Не исключено, что «заряженный» хэтчбек следующей генерации попытается отнять титул самого быстрого переднеприводного автомобиля Нюрбургринга у Renault Megane R.S. Trophy-R. В июле 2019 года французский хэтчбек преодолел трассу длиной 20,6 км за 7 минут и 40,1 секунды.