Раскрыта внешность новой «зажигалки» Honda Civic Type R

Официальная презентация «заряженного» хэтчбека нового поколения ожидается 20 июля

Motor1 опубликовал изображения предстоящего Honda Civic Type R, созданные штатным художником издания. Официальная премьера «заряженного» хэтчбека нового поколения ожидается 20 июля, но в компании не спешат раскрывать внешность «зажигалки». До этого момента Honda публиковала только снимки прототипов с прошлогодних ходовых испытаний.

По мнению автора, внешность следующего Civic Type R будет менее агрессивной. В частности, автомобиль лишится фальшивых вентиляционных отверстий, а антикрыло будет не таким массивным. Тройная выпускная система сохранится, но центральный патрубок останется по-прежнему широким, тогда как боковые уменьшат.

По предварительным данным хэтчбек предложат в пяти оттенках на выбор: Boost Blue Pearl, Crystal Black Pearl, Rallye Red, Sonic Gray Pearl и Championship White. При этом цветовой вариант отделки салона только один — черно-красный.

Известно, что следующий Honda Civic Type R станет последней не электрифицированной моделью марки на европейском рынке. Ожидается, что «горячий» хэтчбек укомплектуют актуальным четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом, но отдачу увеличат до 320 л.с. Работать он будет в паре с механической коробкой передач.

Более подробная информация о новинке появится во время официальной премьеры. Не исключено, что «заряженный» хэтчбек следующей генерации попытается отнять титул самого быстрого переднеприводного автомобиля Нюрбургринга у Renault Megane R.S. Trophy-R. В июле 2019 года французский хэтчбек преодолел трассу длиной 20,6 км за 7 минут и 40,1 секунды.