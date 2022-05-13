Rolls-Royce состарил Phantom

Флагманский седан получил элементы дизайна из 1920-х годов

Rolls-Royce обновил флагманский седан Phantom. Технически он остался тем же, ограничились изменениями в экстерьере и интерьере. Одно из самых заметных — модернизованная радиаторная решетка «Pantheon Grille» с функцией внутренней светодиодной подсветки.

Первым такую решетку получил седан Rolls-Royce Ghost, сменивший поколение осенью 2020 года. Также обновленный Rolls-Royce Phantom доступен с новыми «сплошными» колесными дисками, характерными для автомобилей 20-х годов прошлого века.

В салоне из нового — утолщенное рулевое колесо и отделка сидений заднего ряда итальянским сукном или текстилем из переработанного бамбукового волокна. При этом прежний вариант из натуральной кожи тоже актуален.

Как уже отмечалось, никаких технических изменений плановое обновление седану не принесло. В движение модернизированный Phantom приводит прежний 6,75-литровый Twin-Turbo V12 отдачей 571 л.с. 850 Нм крутящего момента. Работает агрегат в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Стоимость обновленного флагмана не озвучивается.