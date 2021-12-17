Самый дешевый Citroen за 7000 евро превратили в необычный внедорожник

Марка представила свое видение ситикара будущего — My Ami Buggy

В Citroen считают, что их очередная новинка — My Ami Buggy — станет отличным подарком для людей от 14 до 77 лет. Свою теорию они подкрепляют рядом аргументов. Например, тем, что он «легкий в использовании и с яркой индивидуальностью».

Основная особенность компактного автомобиля — отсутствие дверей. За безопасность водителя и пассажира отвечают ремни. Они должны быть пристегнуты в обязательном порядке. Автомобилю достались дополнительный блок освещения, грязевые покрышки и козырек над лобовым стеклом.

Создавая новый концепт на базе Citroen Ami One, который стоит от 7000 евро, дизайнеры постарались сделать его максимально реалистичным. Электрокар укомплектован защитными дугами, запасным колесом на крыше и огромной люстрой. Для максимального удобства водителя и пассажира количество пены в подушках увеличено в два раза, кроме того теперь они с эффектом памяти. При необходимости их можно снять и вымыть, а после установить обратно.

Еще одной особенностью стали надписи «Pilot» над креслом водителя и «Copilot» над креслом пассажира и характерные номера — 01 и 02. Это намекает на то, что перед нами не просто ситикар, а автомобиль со спортивным характером. Ряд аксессуаров, как и сам автомобиль, украшены ярко-желтыми акцентами.

В целом, My Ami Buggy выглядит довольно интересно. Пока автомобиль числится в статусе концепта, который вряд ли получит серийное продолжение.