Суббренд Geely готовит доступный «батарейный» кроссовер

Новинку представят весной 2022 года

Geometry — довольно молодой автомобильный бренд, принадлежащий Geely. Изначально он создавался с целью выпуска премиальных электромобилей, но сейчас от этой задумки решили отказаться. Geometry анонсировала доступный автомобиль Tiger X с электрической силовой установкой, основной аудиторией которого станет молодежь. Об этом свидетельствуют компактные габариты новинки и яркие акценты в экстерьере и интерьере.

Geomrtry Tiger X достались соединенные светодиодной полосой узкие дневные ходовые огни и блок-фары с яркими рамками. Цвет последних может быть лимонным или оранжевым. Такого же цвета корпуса боковых зеркал, дверные ручки и задние стойки. Сзади — фонари в виде бумерангов, спойлер и шильдик с названием марки.

По некоторым данным, новому доступному электрокару достанется та же платформа, что используется в Geometry EX3. Габариты кросс-хэтча примерно совпадают с габаритами новинки — 4006 мм в длину,1765 мм в ширину и 1550 мм в высоту.

В движение Tiger X будет приводить силовая установка под стать ценнику. Это единственный электромотор мощностью 82 л.с. и литий-железо-фосфатная батарея, емкость которой не называется. Максимальная скорость составит 102 км/ч.

Ожидается, что новинку представят весной 2022 года. Возможно, именно тогда суббренд Geely озвучит и стоимость нового кроссовера.