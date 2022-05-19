Так выглядит Mercedes-Maybach «от кутюр» (фото)

Ультра роскошный седан выйдет в начале 2023 года ограниченным тиражом

Mercedes-Benz анонсировал новую ультра роскошную версию Mercedes-Maybach S-Class — Haute Voiture. Серийным седан «от кутюр» станет в 2023 году. Тираж будет ограниченным, но точное количество не называется. Предположительно, ценник превысит 220 тысяч евро.

За эти деньги предложат седан в двухцветном кузове с отделанным золотом и натуральной кожей салоном. Капот, крыша, дверные стойки, корпуса зеркал заднего вида, крышка багажника — окрашены в темно-синий глянец. Такого же цвета и 20-дюймовые колесные диски седана. Вся нижняя часть кузова — пудрово-розовая.

Большая часть интерьера отделана белой кожей Nappa, на центральной части сидений — с перфорацией. Дверные карты украшены буклированным текстилем с рисунком «гусиная лапка» в комбинации синего, бежевого и «розового золота». Такие же вставки на подголовниках, спинках и нижней части сидений. На передней панели, центральной консоли и дверных картах — золотые декоративные полосы.

Пол застелен ковриками из белого искусственного меха. Также белым мехом отделаны сумки, идущие в комплекте с люксовым седаном. Еще одна «фишка» Haute Voiture — покрытые сусальным золотом фирменные бокалы Maybach.

Как и стандартный Mercedes-Maybach S680, версия Haute Voiture укомплектована 6,0-литровым Twin-Turbo V12 мощностью 612 л.с. Седан получил полный привод, управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу перед автомобилем.