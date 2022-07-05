Таким будет Lamborghini Huracan для бездорожья (видео)

Мировая премьера внедорожного суперкара состоится до конца 2022 года

Концепт внедорожного Lamborghini Huracan — Huracan Sterrato — итальянская марка показала в 2019 году. Шоу-кар отличался приподнятым над землей кузовов, массивными колесными арками и пластиковыми накладками на крыльях. Все это должно было превратить суперкар с мотором V10 во впечатляющий внедорожник.

Официальная премьера серийного Lamborghini Huracan Sterrato ожидается в течение 2022 года. Но благодаря автору YouTube-канала Varryx рассмотреть новинку можно уже сейчас.

В опубликованном им видео прототип внедорожной версии суперкара выезжает из ворот завода Lamborghini. От посторонних глаз кузов автомобиля скрывает белый тканевый чехол, но это не мешает рассмотреть сходство с концептом трехлетней давности. От базового Huracan тестовый экземпляр отличается завышенным дорожным просветом, расширенными крыльями, багажником и воздухозаборником на крыше. Плюс к этому у концепта была расширенная колея, защита днища и дверных порогов. А также каркас безопасности в салоне. Все это, по всей вероятности, достанется и серийному Huracan Sterrato.

Предположительно семейный 5,2-литровый атмосферный V10 останется в своем первозданном виде. При этом фирменную систему Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, отвечающую за силовой агрегат, подвеску и систему стабилизации, скорее всего перенастроят для соответствия новым задачам.

Официальной информации о тираже и стоимости «внедорожника» Lamborghini Huracan Sterrato нет. Ожидается, что соберут не более тысячи экземпляров. Это станет одним из факторов, формирующих ценник.