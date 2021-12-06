Tesla больше не инноватор – серийный пикап Cybertruck повторит «фишки» конкурентов

Покупатели очень заждались новинку

О том, что у электропикапа Тесла появится версия с четырьмя электромоторами написал Илон Маск в своем Twitter. Согласно его твиту, именно такая версия выйдет на рынок первой и будет самой дорогой.

Позже покупателям предложат варианты с двумя и тремя электромоторами. При этом от одномоторной версии могут и вовсе отказаться. То есть бюджетный пикап Тесла Кибертрак за $40 000 покупатели, возможно, так и не получат. Но официально это не подтверждено.

Кроме количества двигателей известно, что пикап получит полноуправляемое шасси. Задние колеса будут поворачиваться под небольшим углом. Это повысит маневренность Tesla Cybertruck при езде на низких скоростях и увеличит устойчивость при скоростной езде. Подобными способностями обладают Rivian R1 и GMC Hummer EV, с которыми пикапу Tesla придется бороться за покупателя. На данный момент не похоже, что Маск подготовил инновационные изобретения, которые выделяют новинку на фоне соперников.

Впервые электропикап Cybertruck показали в ноябре 2019 года. Серийное производство модели должно было начаться до конца 2021 года, но этого так и не произошло. Этой осенью стало известно, что электропикап дебютирует в конце 2022, а на конвейер встанет только во второй половине 2023 года. Если сроки вновь не перенесут.