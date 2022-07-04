Toyota больше не принимает заказы на новый Land Cruiser 300

Дата возобновления приема предзаказов не уточняется

С 1 июля Toyota перестала принимать заказы на рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Очередь на отдельные комплектации моделей уже растянулась на четыре года вперед. А ситуация с электронными компонентами не способствует наращиванию производства. Когда потенциальные клиенты смогут зайти на сайт компании и оформить заявку на желанный внедорожник, не уточняется. В компании обещают сообщить об этом отдельно.

На все мировые рынки Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX поставляют с завода в Аичи, Япония. Также производство нового «трехсотого» планируют наладить в Китае. Когда появятся «Крузаки» китайской сборки в Toyota умалчивают.

Премьера Toyota Land Cruiser 300 состоялась 9 июня 2021 года. Внедорожник нового поколения комплектуется 3,5-литровым бензиновым или 3,3-литроывыми дизельным моторами V6 с двойным турбонаддувом. Отдача бензинового агрегата составляет 420 л.с. и 650 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 2000 до 3600 оборотов в минуту. Дизельного — 299 л.с. и 700 Нм при 1600-2600 оборотах в минуту.

Те же агрегаты доступны и для нового Lexus LX, дебютировавшего в октябре того же года в Дубае. Кроме моторов внедорожники делят платформу (GA-F) и коробку передач — десятиступенчатый «автомат».