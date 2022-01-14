Toyota Land Cruiser 300 получил высший бал в независимом краш-тесте

Автомобиль проверили по правилам организации ANCAP

Пятидверный внедорожник Toyota Land Cruiser, недавно сменивший поколение принял участие в независимом краш-тесте. Его испытали по правилам австралийско-азиатской программы оценки и контроля новых автомобилей ANCAP. Безопасность рамного внедорожника оказалась выше всех похвал. Автомобиль получил пять звезд из пяти возможных.

В качестве тестового автомобиля выбрали базовую комплектацию Land Cruiser 300. В движение внедорожник приводит 3,3-литровый турбированный дизельный мотор. С конвейера такая версия комплектуется восемью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, антиблокировочной системой, электронной системой устойчивости автомобиля, системами автоматического экстренного торможения и удержанию в полосе движения, мониторинга «слепых зон».

По результатам краш-теста внедорожник получил следующие оценки:

Комплексную безопасность оценили в максимальные пять звезд

За безопасность водителя и пассажиров внедорожник получил 89%. Для переднего пассажира риск травм оценен как минимальный, а вот для водителя несколько хуже. Есть вероятность травмировать грудную клетку и правую голень.

Безопасность пассажиров-детей почти такая же как и взрослых — 88%.

Травмоопасность для пешеходов составляет 81%

А вот уровень превентивной безопасности оказался самым низким — 77%