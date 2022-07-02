Toyota представила новый компактный кроссовер за $14 000

В линейке японской компании Toyota появился новый компактный кроссовер под названием Urban Cruiser Hyryder. Новинка станет соперником Hyundai Creta и Skoda Kushaq.

В разработке автомобиля принимала участие компания Suzuki, поэтому в нем сочетаются характерные черты обеих марок. В длину кроссовер достигает 4365 мм при колесной базе 2600 мм. Ширина и высота составляют 1795 и 1635 мм соответственно. Передняя часть модели получилась довольно выразительной. Это достигнуто за счет узких светодиодных ДХО, которые визуально объединены между собой темной пластикой плашкой с хромированной полосой и логотипом марки. По обе стороны от крупного воздухозаборника находятся фары.

Также кроссовер получил характерный для этого сегмента пластиковый обвес и накладку на задний бампер. Графика С-образных светодиодных задних фонарей напоминает Toyota C-HR. Салон кроссовера выглядит так же стильно, как и его экстерьер. В оснащение кабины вошла 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. Отделка выполнена из двухцветной кожи.

Как для бюджетного сегмента, к которому присоединится новинка, у нее довольно широкий список опций. Он включает панорамный люк, фоновое освещение, проекционный дисплей, камеру кругового обзора, слот для беспроводной зарядки смартфона. За безопасность водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности.

Toyota Urban Cruiser Hyryder выйдет на рынок в двух электрифицированных версиях. Базовая комплектуется 1,5-литровым двигателем, который дополнен 12-вольтовой системой ISG и батареей емкостью 6 Ач. Отдача установки составляет 101 л.с. (135 Нм). Топовый вариант приводит в движение аналогичный двигатель. Он работает в паре с электромотором и батареей большего размера. Суммарная мощность – 114 л.с. и 141 Нм. Расход топлива у этой версии составляет 4 л на 100 км. Основным рынком сбыла новинки станет Индия. Он появится в продаже в ближайшее время и будет стоить от 14 000 долларов.