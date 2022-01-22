Тюнеры проверили мощность Toyota Land Cruiser 300 на стенде (видео)

Мощность внедорожника оказалась на 34 л.с. меньше заявленной

Тюнеры из EKanoo Racing решили проверить мощность новенького Land Cruiser 300, укомплектованного 3,3-литровым дизельным двигателем, выдающим 308 л.с. Для этого внедорожник нового поколения установили на динамометрический стенд. Там автомобилю измерили мощностью двигателя, крутящий момент и время разгона.

Результат таких манипуляций стал совершенно неожиданным. Параметры внедорожника не совпадают с теми, что обещает производитель. Тюнеры установили, что двигатель Land Cruiser 300 теряет 34 л.с. и выдает не 308 л.с. как было обещано, а всего 274 л.с.

Несмотря на то, что внедорожник не подтвердил паспортные данные, специалисты назвали полученные показатели положительными. Они объясняют это тем, что падение мощности не превышает 10%. Говоря о времени разгона от 0-100 км/ч, то на стенде Ленд Крузер показал результат 7,26 секунды, тогда как Toyota заявляет — 6,9 секунд.