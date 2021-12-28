У большого кроссовера Geely появилась гибридная версия

Базовый Geely Xingyue L оценили в 27 260 долларов

У кроссовера Geely Xingyue L, который так же известен под названием KX11, появилась гибридная модификация. От остальных представителей семейства она отличается дизайном радиаторной решетки и бамперов. Также гибрид можно идентифицировать по подсвечиваемой эмблеме марки.

Новинку укомплектовали силовой установкой нового поколения, разработка которой длилась пять лет. Она состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя мощностью 150 л.с., электромотора и аккумуляторного блока. Совокупная отдача силовой установки — 245 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Ею заменили прежние 2,0-литровые турбомоторы мощностью 218 и 238 лошадиных сил.

Динамические характеристики гибрида и емкость тяговой батареи не озвучиваются. Известно, что в комбинированном цикле гибридный Geely Xingyue L может проехать до 1300 км. Какая часть из них будет «электрической», не уточняется.

На родном рынке марки гибридный Geely Xingyue L уже можно купить. Его оценили в 27 260 долларов за базовую версию.