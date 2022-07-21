У Tesla Model Y появился еще один конкурент

Старт продаж электрического кроссовера Chevrolet Equinox EV ожидается не раньше 2023 года

На официальном сайте Chevrolet появился раздел «будущие автомобили», а в нем профиль электрического кроссовера Equinox EV. Электрические версий у Equinox и Blazer компания анонсировала в январе 2022 года. Официальная презентация последнего состоялась 19 июля, тогда как товарный Equinox EV еще не показан. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Известно, что оба электрокроссовера базируются на платформе Ultium. По мнению журналистов InsideEV’s, меньший Equinox EV создан специально для конкуренции с Tesla Model Y. Также у новинки будет RS-версия, но никаких технических отличий от «спортивного» кроссовера ожидать не стоить. Придется довольствоваться «оспортивленной» внешностью.

Первые товарные кроссоверы Equinox EV появятся не раньше четвертого квартала 2023 года. В General Motor рассчитывают привлечь клиентов сравнительно небольшим ценником. Обещают, что он не превысит 30 тысяч долларов.