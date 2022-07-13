Утонченный дизайн и продвинутая гибридная установка: дебютировала новая Honda CR-V

Honda официально представила шестое поколение кроссовера CR-V. Новинка стала сдержаннее и солиднее внешне, а также обзавелась богатым оснащением и улучшенными силовыми установками.

При разработке экстерьера новой генерации кроссовера компания черпала вдохновение в моделях Ridgeline и Passport TrailSport. Именно поэтому CR-V 2023 досталась более выразительная поясная линия, а на смену плавным линиями пришли грани. Появилась новая решетка радиатора, более узкая оптика и иные бамперы. Также автомобиль стал длиннее на 90 мм (4703 мм), а его колесная база увеличилась на 40 мм (2700 мм).

Салон кроссовера стал более современным и лаконичным. В его оснащение вошла 7-дюймовой цифровая приборная панель и мультимедийная система с таким же экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату можно получить 9-дюймовый дисплей. Также в новом CR-V есть слот для беспроводной зарядки смартфона и аудиосистема премиум-класса Bose с 12 динамиками.

Honda расширила список систем помощи водителю и ассистентов безопасности, включив в них системы полуавтономного вождения: помощь при движении в пробке, управление торможением на низкой скорости с распознаванием дорожных знаков, помощь в удержании полосы движения, информацию о слепых зонах и адаптивный круиз-контроль.

Моторная гамма модели не изменилась. Комплектации CR-V EX и EX-L поставляются с обновленным 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. и 243 НМ крутящего момента. Он работает в паре с вариатором и системой полного привода Honda Rear Time AWD.

Что касается CR-V Sport и Sport Touring, то они оснащены новой гибридной системой, которая сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и два электромотора. Комбинированная мощность составляет 204 л.с. и 335 Нм крутящего момента. На рынок новая Honda CR-V поступит до конца этого года. Цены на кроссовер объявят ближе к старту продаж.