В линейке Cadillac появится новый бюджетный кроссовер

Cadillac готовится выпустить на рынок новую модель – кроссовер с индексом XT3. Новинка займет место в линейке производителя ниже XT4 и получит бюджетный ценник.

Подтверждением этой инсайдерской информации стали патентные изображения, которые слили в сеть. У кроссовера фактурный капот, двухуровневая оптика со светодиодными ДХО, массивная решетка радиатора и бампер с широким воздухозаборником. На корме видны Т-образные фары и крупный спойлер. Колесные арки дополнены пластиковыми накладками.

Предположительно, в основу Cadillac XT3 ляжет платформа E2XX. Он будет доступен с 1,5 и 2,0-литровыми двигателями с турбонаддувом. Производство новинки наладят на СП GM-SAIC. Она будет ориентирована на рынок Китая. Появится ли кроссовер за пределами Поднебесной пока неизвестно.