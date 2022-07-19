В продажу поступил кроссовер Nissan за $20 000

Компактный кроссовер Nissan Kicks, который дебютировал в 2020 году, подвергли очередному обновлению. Внешне модель практически не изменилась, а вот техническую сторону существенно переработали.

Отличить новинку от предшественника можно по новому бамперу и фонарям с другой графикой. Также в семействе кроссовера появилась спортивная версия, на которую установили обвес фирмы Autech. В салоне изменили дизайн центральной консоли и рычага переключения передач. В отделке кабины использованы двухцветные комбинации.

Наиболее значимым обновлением для кроссовера является использование модернизированной гибридной системы e-POWER. Отдачу электромотора увеличили на 5% до 134 л.с., а крутящий момент вырос до 280 Нм. При этом 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель, который выступает в качестве генератора, по-прежнему выдает 78 л.с.

Кроме того, Nissan увеличил емкость батареи до 2,06 кВтч, а топливная экономичность улучшилась на 6,4% по сравнению с предыдущей версией Kicks. Новинка уже поступила в продажу на рынке Японии, где ее цена начинается от 20 000 долларов.