Новинка В Украине может появиться опасный соперник Mitsubishi L200 и Ford Ranger от Geely

Новинка встанет на конвейер в 2022 году

В рамках проекта Geely high-end commercial vehicle SC02 китайская компания планирует выпустить новый автомобиль – пикап на базе одноименного кроссовера Haoyue. Его первые изображения появились в базе патентного ведовства Китая. Модели Джили вернулись на украинский рынок, поэтому новинка может появится и у нас для соперничества с пикапами Mitsubishi и Ford.

Пикап Geely Haoyue будет отличаться оригинальным дизайном кузова, не похожий на то, что мы уже видели у самого крупного кроссовера марки. В списке отличительных черт — узкая радиаторная решетка и крупный передний бампер.

Для пикапа заявлен только один мотор — 1,8-литровый с турбонаддувом. Отдача агрегата составит 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В пару ему предусмотрена семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Стоимость и сроки появления в продажи не называются, но уже известно, что пикап встанет на конвейер во второй половине 2022 года.