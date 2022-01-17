Внешность серийного Volkswagen ID. Buzz больше не секрет

Опубликованы первые рендеры будущего серийного минивена

Премьера вена запланирована на 9 марта, но пока серийный ID. Buzz Volkswagen показывать не стал, решив оставить его внешность в тайне. То, как может выглядеть будущая новинка, представили автожурналисты и дизайнеры. Они взяли за основу имеющиеся шпионские снимки и тизеры и показали, что из этого вышло.

Серийный микроавтобус сохранит стилистику представленного в 2017 году одноименного концепта, однако отличий тоже будет достаточно. Volkswagen ID. Buzz обещаны фары, объединенные светодиодной полосой, иной бампер с ромбовидными прорезями и двухцветная окраска кузова.

Останется прежней и форма боковин, а вот на месте выдвижных дверных ручек появятся более привычные под «естественный хват». Задние сдвижные двери есть с обеих сторон кузова. Это значительно облегчит процесс посадки и высадки пассажиров. В центре багажной двери находится крупный логотип марки, немного ниже — место для номерного знака.

О технической стороне вена мало что известно. Единственное, в чем мы точно уверены — это в его силовой установке, она будет электрической. Точная мощность агрегата не называется. Ожидается, что она может достигать 400 л.с. в сочетании с системой полного привода.