Volkswagen показал новейшие аварийно-спасательные автомобили

С 11 по 13 апреля в немецком городе Фульда проходит Международная выставка спасения и мобильности – Rettmobil 2022, на которой представлены около 400 экспонентов из 25 стран.

На стенде Volkswagen Commercial Vehicles можно увидеть три интересных автомобиля. Это новейший полностью электрический фургон ID. Buzz Cargo, который может быть переоборудован под аварийно-спасательный.

И тому наглядный пример стоящий бок о бок с ним старший собрат, также работающий исключительно на электротяге – автомобиль eCrafter. Он представлен в качества машины скорой медицинской помощи, изготовленный специализированной компанией Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG. Расход электроэнергии на 100 км в комбинированном режиме составляет 21,54 кВт.ч.

А еще одна компания, занимающаяся изготовлением пожарных автомобилей из немецкого города Эльце – Freytag Karosseriebau, демонстрирует на Rettmobil 2022 штабную машину на базе микроавтобуса Volkswagen T6.1.