Volkswagen выпустил набор-конструктор для кемпинга

Все необходимое для «дома на колесах» можно уместить в багажнике

В Volkswagen представили линейку съемных модулей для своих коммерческих моделей. Каждый такой модуль — это «мобильный дом в коробке», помещающийся в багажнике. Он легко устанавливается и также легко и быстро собирается обратно в коробку. В нем есть кухонная и спальная зоны, баки для воды, отсеки для хранения вещей и многое другое, что позволит превратить автомобиль в комфортный кемпер.

В Volkswagen подготовили «походный» набор для каждой из моделей отдельно. Для Caravelle T5, T6 и T6.1 предусмотрен модуль под названием BusBox. Он включает в себя кровать, кухонную зону, плиту для приготовления пищи, ящики для хранения вещей и баллонов с водой. За такие «съемные» удобства предстоит заплатить 4520 долларов.

Для Caravelle и California Beach Tour предлагается более дешевая версия BusBox без кровати. Стоимость такого модуля составит 3455 долларов.

Для Volkswagen Caddy предложен другой модуль — KombiBox. В него включены кровать, кухня с плитой, полки для хранения разных мелочей, баки для воды. Единственное, что не предусмотрено — матрас. Его предлагают докупить отдельно. Такой модуль обойдется в 3730 долларов.