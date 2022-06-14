Ждем в Украине: SsangYong представил новый кроссовер за $21 000

Линейка корейской компании SsangYong пополнилась новой моделью – кроссовером под названием Torres. Новинка займет нишу между Korando и Rexton. На нее производитель возлагает большие надежды.

Экстерьер кроссовера выглядит весьма брутально. Он выполнен в новой стилистике бренда Powered by Toughness. Множество углов и граней, узкие светодиодные фары, объединенные между собой оригинальной вставкой, атлетичный капот, массивная защитная пластина на переднем бампере и крупные воздухозаборники, делают модель похожей на Jeep.

Также стоит отметить оригинальные задние фонари, которые интегрированы вертикально, крупный спойлер на крыше, защиту на бампере и выступ на двери, который напоминает встроенную крышку запасного колеса. Рейлинги на крыше, накладки на колесные арки и подножка выполнены в черном цвете. Завершают образ 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Салон Torres выглядит не менее стильно. В его оснащение вошло четырехспицевое рулевое колесо с плоским дном, удлиненная цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном. Управление системой климат контроля осуществляется через 8-дюймовую сенсорную панель. Также новый кроссовер SsangYong комплектуется четырьмя USB-портами, семью подушками безопасности и множеством систем ADAS. Отделка кабины выполнена из кожи и дополнена металлическим вставками.

В движение корейскую новинку приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель T-GDI мощностью 170 л.с., который сопряжен с 6-ступенчатым «автоматом»‎ и системой переднего привода. Позже появится полностью электрическая версия модели.

SsangYong Torres уже поступил в продажу на местном рынке, а в Европу он доберется в 2023 году. Стоимость новинки варьируется от 21 000 до 24 000 долларов.