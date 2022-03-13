Новый трофей: украинские бойцы захватили российский комплекс РЭБ

Более двух недель продолжаются атаки украинских земель российскими агрессорами. Наши бойцы отважно сражаются с оккупантами, не давая им ни малейшего шанса на победу. Они разбивают целые колонны вражеской техники, а уцелевшие экземпляры забирают в качестве трофеев.

На этот раз 10 горно-штурмовой бригаде ВСУ удалось захватить комплекс радиоэлектронной борьбы противника. Техника полностью рабочая и теперь послужит нашим военным.

«За прошедшие сутки 10 горно-штурмовой бригаде удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак», – говорится в сообщении.

Комплекс РЭБ – это разновидность вооруженной борьбы, во время которой осуществляется влияние радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника. Также они защищают свои системы от аналогичных воздействий.