Подержанный Volkswagen Golf Variant VII — рациональный выбор или переплата за бренд? (видео)

В прошедшем 2021 году на рынке подержанных автомобилей Volkswagen стабильно был в лидерах продаж, уверенно опережая и Renault и Skoda. Поэтому в этот раз мы решили сфокусировать внимание на одной из популярных моделей этого немецкого бренда – Golf.

Причем популярностью пользуются как четвертое поколение VW Golf начала 2000-х, так и более поздние пятая и шестая генерация. Последняя также популярна в кузове универсал. Нам же удалось раздобыть Volkswagen Golf Variant седьмого поколения 2015 года выпуска. Такие машины также пользуются немалым спросом на вторичном рынке.

Автомобиль нам попался интересный – это дизельный 1.6 TDI с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом 4motion. Вот последнее как раз и вызвало повышенный интерес, потому как даже в Европе такие версии Golf VII встречаются не очень часто. При этом комплектация автомобиля была не самой богатой и вполне возможно к базовой Trendline здесь просто прибавили несколько опций.

Volkswagen Golf VII дебютировал на Парижском автосалоне осенью 2012 года, после чего сразу же появился у европейских дилеров, а под конец того же года добрался и до Украины. Универсалы появились в 2013 году и выпускались до 2017, после чего последовал рестайлинг модели. Седьмое поколение стало эволюцией предшественника, оставаясь верным классическому лаконичному стилю и максимальной практичности. Так, автомобиль стал больше, просторнее, увеличился объем багажника (в универсале до 605 л.), а новая “тележка” позволила оснастить Гольф новыми опциями комфорта и безопасности.

Интересно, что стартовая цена на модель по сравнению с предшественником почти не изменилась и составляла 17 тысяч Евро за двигатель 1.2 TSI на “механике”. Но как и прежде, Гольф предлагал широкие опциональные возможности, позволяя вам модулировать оснащение по своему вкусу и бюджету. А уж если оснащать машину “по-полной”, то цена легко вырастала в два и даже больше раз! Поэтому на рынке встречается многообразие комплектаций, а две одинаковые машины явление не такое и частое.

И кстати про моделирование. Volkswagen Golf VII был построен на платформе MQB, которая на тот момент была новейшей разработкой концерна и была настоящим “конструктором”, позволяя менять длину колесной базы и ширину колеи. Благодаря продуманности конструкции производство под новую модель или модификацию можно было адаптировать довольно быстро, что предопределило появление не только различных версий Гольфа – компактвэна Sportsvan, кросс-универсала Alltrack, кабриолета – но и множества других моделей под другими брендами концерна Volkswagen. Конечно же, были у Golf VII и “подогретые” и хорошо “заряженные” модификации. К первым относятся Golf GTI мощностью от 220 л.с., а ко вторым версия R мощностью от 300 л.с.

Наш экземпляр в этом плане скромнее, ведь под его капотом трудится турбодизельный двигатель 1.6 TDI семейства EA288 (обозначения CLHA, CRKB, DBKA и др.) мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Такие двигатели устанавливались с 2013 до 2017 года и комплектовались либо 6МКП либо 6DSG (DQ250). Важно отметить, что это модернизированный дизельный двигатель, который до обновления относился к семейству EA189 (CAYC, CAYD и др.) и выдавал до 105 л.с. Еще до модернизации силовой агрегат отличался простотой конструкции и неприхотливостью, но любил хорошее топливо. В противном случае пьезофорсунки долго ходить не будут. После модернизации их заменили на электромагнитные, а также установили новую головку блока, модернизировали интеркулер, масляный насос и провели ряд других доработок. При этом двигатель не стал намного сложнее конструктивно. Однако клапан EGR и сажевый фильтр все же могут доставить проблемы – в нашем видео мы рассказываем о том, как с этим быть. А быстро подобрать запчасти не только на Volkswagen Golf VII, но и на любой другой автомобиль можно на сайте Webshop-ua.

Традиционно для Volkswagen для Гольф была предложена широкая палитра бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Так, бензиновые открывал двигатель 1.2 TSI на 85 л.с., а дизельные 1.6 TDI на 90 л.с. Выпускалась и версия работающая на метане, такие двигатели имели обозначение TGI. Но для наших широт это скорее экзотика, равно как и двигатели на три цилиндра (были и такие) и просто маломощные. Ниже силовые агрегаты, получившие наибольшее распространение:

Наиболее распространенные бензиновые двигатели Volkswagen Golf Variant VII

Двигатель Обьем, куб.см Годы установки Мощность, л.с. Крутящий момент, Нм 1.2 TSI 1197 2012-2017 85, 105, 110 160, 175 1.4 TSI 1395 2012-2018 122, 125 / 140, 150 200 / 250 1.5 TSI 1498 2017-2019 131, 150 200, 250 1.8 TSI 1798 2017-2018 170, 180 250, 280

Наиболее распространенные дизельные двигатели Volkswagen Golf Variant VII

Двигатель Обьем, куб.см Годы установки Мощность, л.с. Крутящий момент, Нм 1.6 TDI 1598 2012-2019 105, 110, 115 250 2.0 TDI 1968 2012-2014 2017-2019 150 150 320 340 2.0 TDI 1968 2017-2019 184 380

Цены на Volkswagen Golf Variant VII в Украине начинаются примерно с 10 тысяч долларов США. Да и на хэтчбек цены очень схожи. Но в таком бюджете автомобиль нужно выбирать очень внимательно, ведь эти экземпляры за свою жизнь повидали немало. А вот если поднять планку до 11-12 тысяч, то можно отыскать вполне неплохой экземпляр 2014-2015 года – выбор очень широк! К тому же, к перечню добавляются Golf из Америки. Заокеанские версии называются Sportwagen и предлагаются не только с бензиновым 1.8 TSI, но и с турбодизельным 2.0 TDI.

Если отправляться за Golf VII в Европу, то следует приготовить как минимум 6 тыс Евро. Но опять же, это низ рынка, а следовательно не самое лучшее состояние машин и большие пробеги. Лучше ориентироваться на 10-12 тысяч Евро. Заодно можно присмотреть какую-нибудь интересную комплектацию, ведь их там хватает. При этом разброс цен может быть очень велик, не удивляйтесь!

Владельцу нашего автомобиля повезло, ведь он покупал его здесь, в Украине, но при этом в очень хорошем состоянии. За свои семь лет Гольф сменил как минимум двух хозяев и успел проехать 249 тысяч километров, но выглядит явно “моложе”. Кстати, пробег этот не “на продажу”, потому как автомобилем вполне довольны и продавать его не собираются. Чем же Гольф заслужил такое доверие? Про опыт эксплуатации, про надежность (и ненадежность) главных узлов и агрегатов этой модели мы поговорили со специалистом центра автомобильных сервисов “Гарант-Автотехник” и узнали много интересного! О чем и вам рассказываем: