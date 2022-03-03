Porsche остановит производство из-за нехватки украинских комплектующих

Компания вынуждена приостановить сборку Porsche Macan и Porsche Panamera

Завод Porsche в Лейпциге приостановил сборку кроссоверов Porsche Macan и фастбэков и универсалов Porsche Panamera. Как сообщило издание Bild со ссылкой на собственный источник в компании, конвейер остановился вечером 2 марта и будет простаивать до конца следующей недели.

Причина остановки — дефицит комплектов электропроводки украинского производства.

Известно, что нехватку жгутов кабелей украинского производства испытывают многие бренды концерна Volkswagen. Заводы в Дрездене и Цвиккау, которые производят электромобили Volkswagen, Audi и Cupra нового поколения.

Официально ситуацию нехваткой комплектующих в концерне не комментируют.