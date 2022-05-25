Прифронтовым регионам передали автомобили скорой помощи

Международная компания ASBIS Enterprise закупила десять автомобилей скорой помощи и передала их в города, которые больше всего нуждаются в этом виде техники.

В частности, по две машины уехали в Краматорск, Северодонецк, Николаев и Днепр. Еще по одной – в Харьков и Запорожье. Эти автомобили полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием и медикаментами, которые необходимы для оказания первой помощи на местах.

Как сообщили в ASBIS, реализация этого проекта проходила при поддержке Общественных организаций «Zeilen van Vrijheid» (Паруса Свободы) и «‎Своим». Это не первая поставка автомобилей скорой помощи нуждающимся регионам страны. Месяц назад десять машин уехали в Чернигов, Харьков, Донбасс и Николаев. В дальнейшем планируются еще передачи «‎скорых», ведь они помогают спасать жизни людей.

«Мы продолжаем помогать Украине в это нелегкое время. Сегодня наша деятельность направлена ​​на снижение гуманитарных рисков. Для нас большая честь передать в города Восточного региона автомобили, укомплектованные специальным медицинским оборудованием, которые помогут сохранить еще больше жизней. Мы благодарны каждому, кто защищает нашу страну. Вместе победим» – сказал директор компании АСБИС-Украина, Виталий Мельниченко.