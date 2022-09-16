Renault мчить на повній швидкості вперед зі своїм електричним шоу-каром

Як було обіцяно, 2022 рік стане роком численних сюрпризів до 50-ої річниці RENAULT 5. Святкування навколо цієї культової моделі продовжиться майбутнім релізом яскравого і потужного нового шоу-кара.

У рамках святкувань з нагоди 50-ої річниці R5, Renault скоро покаже свій новий шоу-кар, що є сучасною даниною пошани його найлегендарнішим спортивним версіям.

Це видовищне 100% електричне переосмислення, натхненням для якого став світ комп’ютерних ігор, буде втіленням симбіозу видатної ошатності з першокласною продуктивністю. Renault продемонструє свій новий шоу-кар онлайн 22 вересня 2022 року.

Згодом шоу-кар буде продемонстровано вперше на виставці елегантності Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 24 і 25 вересня, а також він буде виставлятися на Паризькому автосалоні 2022, починаючи з 17 жовтня.