Сервис проката автомобилей Avis приостановил работу в России

Обслуживать российских клиентов компания перестала еще 11 марта

Международная компания Avis, оказывающая услуги проката автомобилей в 165 странах мира, приостановила свою деятельность в России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте сервиса.

«Avis вынужден приостановить все виды аренды автомобилей в России с 11 марта 2022 года. Временная приостановка означает, что бронирование автомобилей в России невозможно. Деятельность приостановлена на неопределенный срок», — говорится в объявлении.

В России пункты проката Avis работали в 33 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск и Владивосток. В автопарке компании числились самые разные модели, от бюджетных седанов Hyundai Solaris до представительских Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

В результате экономических санкций деятельность в России сворачивают не только иностранные сервисы. 15 апреля 2022 года прекратил работу онлайн-сервис «Ситимобил», предоставляющий услуги агрегатора такси и каршеринга. Причиной тому стало нежелание акционеров продолжать инвестиции в компании. Об этом они объявили 11 марта 2022 года. А уже 15 апреля сервис прекратил свое существование. Интересно, что «Ситимобил» являлся частью совместного предприятия «ВКонтакте» и Сбербанка.