Сервисные центры МВД возобновили услугу по выдаче индивидуальных номеров

Число предоставляемых услуг сервисными центра МВД практически достигло довоенного уровня и продолжает расширяться дальше. С сегодняшнего дня возобновлена услуга по заказу индивидуальных номерных знаков.

По словам замминистра МВД Украины Богдана Драпятого, список документов остался без изменений. Услугу можно заказать в любом работающем СЦ МВД. При этом получить индивидуальный номерной знак можно только в двух центрах: