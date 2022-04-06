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Сервисные центры МВД возобновили услугу по выдаче индивидуальных номеров
Число предоставляемых услуг сервисными центра МВД практически достигло довоенного уровня и продолжает расширяться дальше. С сегодняшнего дня возобновлена услуга по заказу индивидуальных номерных знаков.
По словам замминистра МВД Украины Богдана Драпятого, список документов остался без изменений. Услугу можно заказать в любом работающем СЦ МВД. При этом получить индивидуальный номерной знак можно только в двух центрах:
- ГСЦ МВД в Киевской области (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62);
- РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Данила Апостола, 11)