Дизайнеры BMW представили спортивный шедевр

Дизайнеры BMW Group показали, что могут создавать настоящие шедевры. Причем это касается не только автомобилей. К предстоящему 2-му чемпионату Европы по летним видам спорта, который пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене, дизайн-студия BMW Group Designworks разработала медали. Отметим, что Группа вместе со своими брендами BMW, MINI и BMW Motorrad является официальным премиум-партнером этого крупнейшего спортивного мероприятия.

Дизайн новых медалей (золотой, серебряной и бронзовой) сохранил уникальную треугольную форму, впервые примененную для наград чемпионата Европы 2018 года.

В оформлении имеется и еще одна фишка, которая показывает оригинальную конструкцию крыши Олимпийского стадиона в Мюнхене, где и пройдут соревнования. Это весьма важный элемент, так как девиз чемпионата Европы напрямую связан с крышами: Back to the Roofs. Лицевая сторона медали имеет трехмерное теснение, а оборотная – дополнена девятью гранями, которые символизируют девять видов спорта, представленных на чемпионате Европы.