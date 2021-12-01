Харьковские БТР-4Е впервые прибыли на учения в Германию

Многонациональные военные учения Сombined Resolve XVI, которые по традиции состоятся в Германии, впервые пройдут с участием украинских бронетранспортеров БТР-4Е производства ХКБМ им. А. А. Морозова, сообщает Укроборонпром.

Машины будут представлены в составе сводной механизированной роты 92-й механизированной бригады и Сил специальных операций ВСУ.

На учениях покажут не только БТР-4Е с боевым модулем «Парус», но и специализированные машины на их базе – БРЭМ-4РМ и БММ.

Отметим, что БТР-4Е имеет мощную противопульную и противоминную защиту по STANAG 4569. Вместимость – 3 чел. экипажа + 7 чел. десанта. Полная масса составляет 21,9 т.

БТР укомплектован турбодизелем Deutz BF6M мощностью 449 л. с. и автоматической коробкой передач Allison. Максимальная скорость по шоссе достигает 110 км/ч, а на плаву – 10 км/ч. Запас хода – 700 км.

Боевой модуль «Парус» включает автоматическую 30-мм пушку ЗТМ-1 (боекомплект 300+72 снар.), 7,62-мм пулемет (1500 патронов), автоматический гранатомет КБА-117 (87 гран.) и ПТРК «Барьер» (2+2 ракеты).

Ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ предназначена для вытаскивания различной техники массой до 26 т. Она оснащена крановой установкой грузоподъемностью 3,2 т и радиусом действия 5 м. Имеются сварочное оборудование (300А) и автономная энергоустановка мощностью 25 л. с. Экипаж состоит из четырех человек: командира, водителя, сварщика и монтажника.

Санитарно-эвакуационная машина БММ-4С отличается повышенным бронекорпусом и предназначена для эвакуации раненных с поля боя – до четырех человек в положении лежа или до восьми в сидячем положении. Экипаж состоит из командира, водителя и фельдшера.