На улицах Киева можно увидеть редкий сегодня КрАЗ (видео)

На киевских улицах сегодня можно встретить раритетный КрАЗ, который все еще продолжает успешно трудиться. Эта цистерна на шасси КрАЗ-250, производство которого началось еще в 1978 году. Машина используется компанией «Киевводоканал» для подвоза питьевой воды жителям домов во время ремонтных работ.

История модели КрАЗ-250 восходит к февралю 1964 года, когда постановлением Госкомитета по координации научно-исследовательских работ предписывалось Кременчугскому автозаводу разработать технический проект нового семейства машин с повышенной грузоподъемностью.

В этом же году кузовной отдел КЭУ уже начал работать над унифицированной цельнометаллической кабиной для нового трехосного семейства. Оно включало бортовой грузовик на 14 т – КрАЗ-250, 10-тонный самосвал КрАЗ-251 и автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-260 (6х6) грузоподъемностью 8,0 т.

При этом с самого начала было решено сделать кабину автомобиля просторной и комфортной. Интересно, что эта задача была выполнена и даже перевыполнена. Ведь благодаря заложенным при проектировании кабины запасам по большинству параметров она даже через 20 лет полностью соответствовала новому стандарту ОСТ, принятому в 1986 году.

К сожалению, путь этой кабины к серийному выпуску оказался долгим. Беда в том, что у Кременчугского автозавода в то время не было необходимых для ее производства мощных прессов, отсутствовала и штамповочная оснастка. А министерские бюрократы не спешили оказать помощь заводу: их вполне устраивал большой спрос, которым пользовались КрАЗы даже с прежней, деревометаллической кабиной.

И только в 1972 году заводы «ГАЗ» и «ЗИЛ» получили указания спроектировать и изготовить для «КрАЗа» необходимые штампы и сборочно-сварочную оснастку. Но и этот приказ, и последующий в 1976 году так и не была выполнены.

Несмотря на это, в 1977 году завод начал выпускать кабины по обходным технологиям, правда, всего по 3 – 5 в месяц. И мелкосерийное производство машин стартовало в 1978 году. А по-настоящему серийное развернулось после установки прессового оборудования, только в 1984-м.

Автомобиль КрАЗ-250 отличался от своего предшественника не только современными по дизайну капотом и кабиной. Грузоподъемность бортовой машины возросла и составила 14 586 кг. Правда, дизельный двигатель ЯМЗ-238М2 рабочим объемом 14,86 л остался таким же, как у прежней модели. Он по-прежнему развивал мощность 240 л. с. и максимальный крутящий момент 883 Нм при 1250 – 1450 об/мин.

Но вот в двухступенчатой раздаточной коробке передаточное число высшей ступени уменьшилась с 1,23 до 1,0. И это дало увеличение максимальной скорости с 68 до 75 км/ч. Была повышена эффективность и надежность тормозов. А колеса применялись уже бездисковые. Благодаря чему автомобиль стал соответствовать требованиям Европейского дорожного стандарта по ширине – 2500 мм.

Очень важно, что КрАЗ-250 требовал меньше времени и труда при техническом обслуживании. Пробег до первого ТО увеличили на 1000 км, а до второго еще больше – на 1500 км.

Автомобили этого семейства выпускались в большинстве своем в виде шасси. Оно имело снаряженную массу 9,2 т. На нем устанавливались различные надстройки, в том числе цистерны, автокраны, бетоносмесители, телескопические вышки, пожарные лестницы и т. д. Выпуск КрАЗ-250 завершился только в 1994 году. Всего было изготовлено 53 005 автомобилей