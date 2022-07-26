Революция в общественном транспорте – как работают интеллектуальные билеты Hitachi Rail

В итальянском городе Генуя вводятся единые электронные билеты для общественного и арендованного транспорта. Это стало возможно благодаря новой интеллектуальной технологии от Hitachi под названием Lumada Intelligent Mobility Management.

Теперь с помощью мобильного приложения 360Pass, разработанного в сотрудничестве с городским оператором AMT под местной торговой маркой GoGoGe, пассажиры могут оплачиваеть поездки в различных видах транспорта. Новая программа объединила 663 автобуса, включая 2500 остановок, линию метро, два фуникулера, историческую ж/д дорогу и два маршрута пригородных автобусов протяженностью 50 км. Пользователи также имеют возможность одним нажатием кнопки на своем мобильном телефоне арендовать электромобиль, оплатить парковку или найти электрический мопед.

Интеллектуальное приложение Hitachi 360Pass для продажи билетов подключает датчики Bluetooth, которые знают, когда пассажир с мобильным приложением сел на борт, как далеко он проехал и когда вышел. Система 360Pass гарантирует, что пользователи будут платить только по наилучшему возможному тарифу в конце каждого дня.

Приложение 360Pass предлагает более персонализированную информацию о поездках на общественном транспорте, в том числе о самых быстрых и удобных вариантах мультимодальных маршрутов и обновлении информации о поездках в режиме реального времени.

Это также позволяет пассажирам через приложение проверять, насколько загружены автобусные маршруты. Эта функция поможет уменьшить повышенное беспокойство по поводу скопления людей после COVID-19, которое, как показало недавнее независимое исследование, является вторым по величине определяющим фактором удовлетворенности пассажиров.

В дополнение к интеллектуальному оформлению билетов пакет Lumada Intelligent Mobility Management сочетает в себе решения, помогающие операторам контролировать транспортные потоки и модели обслуживания в режиме реального времени. Например, операторы смогут более эффективно реагировать на сбои или крупномасштабные события (концерты или спортивные соревнования), происходящие в городе.

Кроме того, объединяя информацию об уровне выбросов и загруженности в разных географических районах, это позволяет операторам принимать разумные решения о том, где в первую очередь нацеливать электрификацию услуг, и определять приоритеты мест для зарядки электроавтобусов и электромобилей.