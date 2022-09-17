Так выглядит автолевитация (видео)

В Китае технологии магнитной левитации применили к автомобилю

Ученые из Юго-Западного университета Цзяотун в Чэнду подняли 2,8-тонный автомобиль на 35 мм над землей. Для этого на него установили набор магнитов постоянного тока и железную «рельсу». Таким образом был создан эффект левитации. По некоторым данным, всего было опробовано восемь автомобилей, которые двигались на скорости до 230 км/ч.

Цель этого исследования — возможность повышения экономичности транспортных средств за счет использования магнитной подушки. По мнению китайских ученых, в будущем эта технология может применяться к серийным автомобилям.

У китайцев уже есть положительный опыт применения технологии маглев. Например, в Шанхае уже много лет поезд с технологией маглев курсирует поезд между аэропортом и городом, развивая скорость до 430 км/ч. А в июле этого года в Китае показали поезд, который способен «левитировать» уже на скорости до 600 км/ч.