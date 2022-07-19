Теперь экологичнее и экономичнее: Volkswagen обновил турбомотор 1.5 TSI

Инженеры Volkswagen доработали самый массовый двигатель компании, сделав его боле экологичным и экономичным. Речь идет о 1,5-литровом четырехцилиндровом бензиновом турбомоторе TSI серии EA211.

Новейший агрегат с приставкой evo2 в названии концерн применит в обновленных кроссоверах T-Roc и T-Roc Cabriolet. Изначально он будет выпускаться в 150-сильном варианте, а позже появятся и более мощные версии. Также этот двигатель ляжет в основу гибридных силовых установок. В компании отметили, что 1,5-литровый TSI evo2 в сочетании с электромотором может выдавать до 272 л.с. мощности. Скорее всего такой агрегат получат Volkswagen Passat и Skoda Superb нового поколения.

Для снижения уровня выбросов трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр были объединены в один блок, расположенный ближе к двигателю. Также это позволило сократить использование драгоценных металлов в производстве двигателя. Так что такой мотор с легкостью впишется в эко стандарт Евро-7, который начнет действовать в Европе в этом десятилетии.