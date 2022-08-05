Toyota Camry провалила краш-тест по новой методике (видео)

Популярный японский седан Toyota Camry всегда отличался высокой надежностью и безопасностью, о чем свидетельствует ряд краш-тестов. Однако испытание по новой методике ему оказалось не под силу.

Краш-тесты проводил Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS). Он недавно ужесточил требования безопасности к автомобилям. Одним из испытаний стал боковой удар движущейся на скорости 60 км/ч тележкой (ранее она была 50 км/ч), вес которой увеличили с 1500 до 1900 кг.

Такой удар имитирует столкновение с крупным внедорожником или пикапом. Увы, пройти это испытание седану не удалось, так как во время столкновения возникла высокая вероятность травм таза у водителя и заднего пассажира. Головы манекенов тоже оказались не защищены. Они просто соскользнули под шторку безопасности и коснулись двери. В результате, новая Toyota Camry получила от специалистов IIHS оценку «плохо».

Также не справились с испытанием Nissan Altima и Chevrolet Malibu. Немного лучше проявили себя в краш-тесте и получили оценку «приемлемо» Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta. Результат Honda Accord оценили, как «на грани». Только один из протестированных автомобилей смог показать достойный результат. И это Subaru Outback.