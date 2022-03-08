Toyota забирает своих сотрудников из России

Возвращаться домой они будут через третью страну

Toyota Motor отзывает своих сотрудников из России из-за войны против Украины. В Японию отправятся 26 работников компании и их семьи. Из-за отсутствия прямого сообщения между Москвой и Токио, доставлять на родину их будут через третью страну. Об этом сообщила газета Nikkei.

Напомним, что 4 марта Toyota остановила производство своих автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Причина — экономические санкции против России и, как следствие, нехватка комплектующих.