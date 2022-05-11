Кожаный салон и бронированный кузов: представлен другой Cadillac Escalade

Превращение внедорожника в бронированный офис на колесах обойдется в 75 тысяч долларов

Тюнинг-ателье AddArmor, основанное ветеранами спецподразделений и правоохранительных органов США, представило бронированный Cadillac Escalade последнего поколения. Это уже не первый подобный проект компании из Вайоминга. Тюнеры и ранее экспериментировали в Эскалейдом, защищая его пассажиров от пуль и взрывов.

На первый взгляд бронированный внедорожник визуально ничем не отличается от серийного автомобиля. Но присмотревшись можно заменить видимые рамки бронированных панелей в переднем остеклении и более глубокую тонировку задних стекол. В решетку радиатора встроены стробоскопы.

Комплект Full Protection Package подразумевает легкую баллистическую защиту B6 AR 500 для каждой отдельной внутренней панели кузова и бронированные по классу B6 стекла. Также в оснащение входит система сирен Р1 и шины с противопулевыми вставками, позволяющие продолжать движение даже при их повреждении.

Пассажирский салон защищен отдельной капсулой. Помимо боковых панелей кузова она включает перегородку за передними сиденьями и дверь в багажнике. В отделке использована высококачественная кожа, потолок обшит алькантарой. Дополняют убранство салона декоративные вставки из древесины твердых пород.

Для пассажиров предусмотрены два отдельных «капитанских» кресла с обогревом, массажем и охлаждением, и пара откидных сидений, установленных против движения. Кроме того в оснащении раскладные столики, аудиосистема Sony и телевизор Samsung с функцией Smart TV.

К стоимости заводского Cadillac Escalade пакет добавит, как минимум, 75 тысяч долларов США. Но это будет надежный бронированный офис на колесах с богатым оснащением и шикарной отделкой салона.