Полная безвкусица: ателье Mansory создало очень странный Гелендваген (видео)

Внедорожник получил яркую двухцветную окраску кузова и желтый салон

Тюнеры из Mansory решили создать необычный Гелендваген. Автомобиль должен был отличаться от всех тех проектов, которые они делали раньше и это им точно удалось. Новый Mercedes-AMG G63 переработанный в стиле китч получил название G63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. by Mansory. Особый автомобиль, существующий в единственном варианте, приурочен к пятидесятилетию с момента образования ОАЭ.

Судя по всему, тюнеры старались сделать автомобиль максимально безвкусным, хотя кому-то он таким точно не покажется. Экстерьер внедорожника кардинально доработали, установив «мраморный» стайлинг комплект. Он включает в себя капот с воздухозаборниками, накладки на двери и крылья, расширители колесных арок, бамперы и массивный спойлер.

Кузов окрашен в фиолетово-черный цвет. При этом один плавно перетекает в другой: спереди — фиолетовый металлик, сзади — черный лак. Ездит особый внедорожник на многоспицевых колесных дисках, «обутых» в низкопрофильные шины.

Салон автомобиля также двухцветный. В интерьере преобладает ярко-желтая кожа и натуральное дерево. Кожей такого же цвета отделаны центральная консоль, дверные карты и даже сиденья, правда, только отчасти. Два из них фиолетовые и еще два желтые.

В движение самый «безвкусный» Mercedes-AMG G63 приводит 4,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 900 л.с. и 1200 Нм. В стандартном варианте цифры были другими — 585 л.с. и 850 Нм.

Стоимость китч-версии Mercedes-AMG G63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. by Mansory не разглашается.