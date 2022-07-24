В рядах теробороны замечен раритетный внедорожник

Сегодня для нужд теробороны привлекают самые разнообразные внедорожники, в том числе раритетные модели. Тому пример – вот этот ГАЗ-69, выпуск которого прекратился полвека назад. Так вот, машину сегодня существенно доработали своими силами. Во-первых, установили сзади новую грузовую платформу. Во-вторых, смонтировали мощный трубчатый каркас для тента. И в-третьих, перенесли глушитель к переднему правому крылу, чтобы автомобиль мог преодолевать более глубокие броды. Для удобства посадки-высадки двери убрали. Автомобиль также получил эффектный трехцветный камуфляжный окрас.

Отметим, что ГАЗ-69 производился с 1953 по 1973 гг. – сначала на Горьковском, а затем и на Ульяновском автозаводах. За 20 лет было изготовлено свыше 600 тыс. ед. Интересно, что с 1957 года машины выпускали по лицензии в Румынии – как ARO M461, а с 1962-го – и в Северной Корее.

Автомобиль предлагался в двух вариантах кузова: двухдверном, 8-местном (2 чел + 500 кг) или четырехдверном, пятиместном (ГАЗ-69А). Под капотом стоял бензиновый 4-цилиндровый двигатель ГАЗ-20 рабочим объемом 2120 см куб. и мощностью 52-55 л. с. Такой же устанавливался на «Победу» ГАЗ М-20, в том числе и на ее полноприводный вариант М-72, построенный на агрегатах ГАЗ-69. Коробка передач – механическая, трехступенчатая. Имелась двухступенчатая «раздатка», которая включалась после активации переднего привода. С 1970 года освоен выпуск модернизированного варианта ГАЗ-69-68 – с мостами от УАЗ-452.