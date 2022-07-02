Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал в июне уверенный рост

Украина 128-й день противостоит российской оккупации. Активные боевые действия ведутся одновременно в нескольких областях страны. Несмотря на сложную ситуацию, украинцы продолжают покупать и ставить на учет новые автомобили.

Так, по данным «‎Укравтопрома» в июне было зарегистрировано 2900 новых легковых автомобилей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Если же сопоставить этот показатель с результатом июня 2021 года, то здесь отмечается падение на 67%, что впрочем не удивительно.

Самой востребованной маркой месяца стала Toyota. Машинам японского бренда отдали предпочтение 456 украинских автомобилиста. Лидером в личном зачете вновь стал кроссовер Renault Duster. На его счету 168 регистраций. Несмотря на увеличение спроса на автомобильном рынке страны, за шесть месяцев текущего года украинский автопарк пополнило 17 800 новых легковых машин, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ТОП-5 самых востребованных марок вошли: