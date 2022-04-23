В ЕС продолжают падать продажи автомобилей

В марте падение европейского авторынка превысило 20%

Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА) опубликовала данные о продажах новых легковых автомобилей в странах ЕС. По данным ассоциации, в марте 2022 года в Европейском Союзе суммарно продано 844 187 автомобилей, на 20,5% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что подобные явления начались в Европе в июле 2021 года, когда продажи упали на 23,2% относительно того же месяца 2020 года. При этом в предыдущие три месяца отмечался рост. В апреле прошлого года рынок вырос сразу на 218,6%, в мае — на 53,4%, а в июне — на 10,4%. Максимальное падение было отмечено в октябре — 30,3%, тогда как с началом 2022 года ситуация несколько улучшилась, но не долго. Если в январе и феврале падении продаж составляло примерно 6%, то после военного вторжения России в Украину рынок просел почти в 3,5 раза. Отчасти причиной падения продаж стало сокращение производства.

Падение зафиксировали в большинстве европейских стран, включая четыре ключевых рынка: Испанию (-30,2%), Италию (-29,7%), Францию (-19,5%) и Германию (-17,5%). Как сообщается, по итогам первого квартала 2022 года регистрации новых автомобилей в ЕС составили 2 245 976 единиц, что на 12,3% меньше, чем за тот же период 2021 года. В Италии падение составило 24,4%, во Франции — 17,3%, в Испании — 11,6%, в Германии — 4,6%.

Тройка наиболее популярных производителей европейского рынка по итогам первого квартала 2022 года выглядит так:

VW Group — 655,4 тыс. ед. (-15,4% относительно аналогичного периода 2021 года);

Stellantis — 524 тыс. Ед. (-21,7%);

Hyundai Group — 269,4 тыс. ед. (+21,3%).