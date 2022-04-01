В Киеве снова заработают сервисы проката электросамокатов и велосипедов

Открыть сезон несмотря на войну согласились Bolt и Bikenow

Сервисы проката самокатов и велосипедов откликнулись на обращение Киевской городской администрации возобновить свою деятельность. В КГГА считают, что в условия ограниченной работы общественного транспорта любой альтернативный способ перемещения не будет лишним для жителей города.

Готовность открыть сезон проката в Киеве высказали сервисы Bolt и Bikenow. По словам руководителя направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антона Милка, сейчас команда Bolt решает операционные вопросы и в ближайшее время возобновит работу сервиса аренды электросамокатов в Киеве.

Bikenow планирует начать с проката велосипедов, самокаты сервиса появятся на улицах столицы позже. Также в планах запуск самокатов во Львове.

«С первого дня войны наша команда активно участвует во всех доставках, делаем это бесплатно. 10 автомобилей каждый день, водители — это менеджеры, сотрудники. Снабжали ТРО в Харькове и Киеве электростанциями, обогревателями, передали грузовой автомобиль, прицеп военным, дрон и тепловизоры в разведку», — рассказал соучредитель Bikenow Алексей Кладов.

Компания Kiwi, к сожалению, решила приостановить деятельность в Украине до окончания войны. Возможно, сервис запустят в следующем году. По словам Алексея Кушки, владельца сервиса veliki.ua, совладельца и CBDO сервиса проката электросамокатов Kiwi, veliki.ua сейчас работает. У компании много связей с прокатными сервисами за рубежом. Некоторые из них предложили гуманитарную помощь, предоставить бесплатные велосипеды для проката (шеринг на бесплатной основе). Сейчас компания ищет меценатов, которые готовы и смогут помочь деньгами или транспортом, чтобы привезти такие велосипеды из Евросоюза.